Provincia di Prato: i 25 anni ricordati nel prossimo incontro dei “Thè di Toscana Oggi”

La provincia di Prato ha compiuto 25 anni. Il settimanale Toscana Oggi ha deciso di ricordare lo speciale traguardo dedicando a quella storica conquista il prossimo appuntamento dei “Thè di Toscana Oggi”. Saranno due dei protagonisti di allora a raccontare l’entusiasmo respirato in città il 17 aprile 1992, giorno dell’insediamento del primo consiglio provinciale di Prato. Si tratta di Daniele Mannocci, primo presidente della Provincia, e Paolo Padoin, il commissario prefettizio incaricato di predisporre le condizioni necessarie per la nascita dell’ente con l’elezione degli organi democratici.

Nell’incontro, in programma domani, mercoledì 17 gennaio, alle ore 16 al Ridotto del teatro Metastasio, si riannoderanno i ricordi, il clima di quei giorni e si getterà un occhio sull’attualità, con le province modificate da una riforma da più parti criticata. Durante la conferenza, condotta da Gianni Rossi, coordinatore dell’edizione pratese di Toscana Oggi, i presenti potranno degustare thè e pasticcini serviti dagli studenti dell’istituto alberghiero Datini. All’incontro possono partecipare tutti, per farlo occorre essere abbonati al settimanale. Chi non lo fosse può sottoscrivere un abbonamento pagando la quota annuale (50 euro) oppure quella mensile (10 euro) che dà diritto alla partecipazione all’incontro e a ricevere a casa quattro numeri del giornale.