Parlamento Ue: in emiciclo dibattiti sul futuro dell’Unione. Domani a Strasburgo il primo ministro irlandese Varadkar

Il premier irlandese Leo Varadkar

(Strasburgo) “I popoli europei vogliono un’Europa diversa, capace di dare risposte concrete ai loro problemi. Fin dall’inizio del mio mandato, esattamente un anno fa, ho sottolineato l’importanza di riavvicinare l’Europa ai cittadini, mettendo il Parlamento, l’unica istituzione direttamente eletta, al centro dei dibattiti sul loro futuro”. Lo afferma Antonio Tajani, presidente dell’Assemblea Ue, alla vigilia del primo dibattito sul futuro dell’Unione previsto durante le sessioni plenarie da qui alle elezioni europee del 2019. Domani in emiciclo a Strasburgo sarà il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, a confrontarsi con gli eurodeputati. Altri premier (a partire da quelli di Croazia, Portogallo, Lussemburgo e Austria) hanno già dato la loro disponibilità. “Voglio ringraziare il Taoiseach (premier, in gaelico – ndr) Varadkar e tutti gli altri leader che hanno già manifestato la volontà di intervenire in plenaria, per il contributo prezioso che porteranno al dibattito. Il Parlamento è il cuore pulsante della democrazia europea e deve essere protagonista di un dialogo aperto tra deputati e i leader dell’Unione per continuare insieme, più forti, il nostro cammino”.