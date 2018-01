Papa in Perù: p. Campos, “sarà un grande ‘kairos’ per la Chiesa peruviana e la società tutta”

“L’imminente viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Perù esprime una tripla dimensione con la visita a tre grandi città, dove si sintetizzano gli avvenimenti di questi ultimi anni”. Così il coordinatore nazionale Migrantes per la pastorale con i peruviani in Italia, padre Emerson Campos, parla della visita di Papa Francesco nel Paese latino americano dal 18 al 22 gennaio. Il viaggio – afferma padre Emerson – sarà “un grande ‘kairos’ per la Chiesa peruviana e la società tutta”. In Italia vivono quasi 110mila peruviani, e in questi ultimi giorni hanno pregato molto per questa visita nelle circa trenta cappellanie presenti nel Paese. Il sacerdote parla delle principali tappe del pontefice in terra peruviana: a Lima “avrà un incontro con i responsabili del Paese, con i quali si potrà ricordare a tutti il primato di Dio in un momento di idolatria. Senza Dio nulla possiamo fare. Io identificherei questo primo momento con quanto si legge nell’enciclica ‘Amoris Letitia’ in merito a quanti hanno responsabilità politiche: guardare la vita secondo Dio e non secondo la moda, il momento o la vocazione della modernità”. Un secondo appuntamento significativo sarà con i popoli dell’Amazzonia nel Coliseo Regional Madre de Dios. “Sarà – spiega p. Campos – un incontro con un messaggio agli uomini e alle donne della foresta amazzonica” e che “verterà sicuramente sul rispetto della natura, sull’ecologia, sulla terra in ogni suo aspetto”. E poi l’incontro con “il popolo di Dio, con i sofferenti diseredati”. In Italia in queste ultime settimane sono stati molti gli incontri di preghiera nelle varie comunità latinoamericane e in particolare in quelle peruviane in vista di questo incontro molto atteso. La comunità peruviana che vive in Italia sta anche preparando un pellegrinaggio a San Pietro per ringraziare il Pontefice.