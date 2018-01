Papa in Cile: oggi incontro con le autorità, Messa e visita al carcere femminile

(Foto Vatican Media/SIR)

La trasferta cilena, prima tappa del suo 22° viaggio apostolico internazionale, comincerà per il Papa stamattina di buon’ora da Santiago. Alle 8.20 (ora locale, le 12.20 ora italiana) è infatti in programma l’incontro con le autorità, con la società civile e il Corpo diplomatico nel Palazzo della “Moneda”, dove alle 9 si svolgerà la visita di cortesia al presidente uscente del Cile, Michelle Bachelet. Alle 10.30 la Messa nel Parco O’Higgins, il secondo parco più grande del Paese – dopo il parco metropolitano di Santiago – che può contenere 600mila persone. Nel pomeriggio, alle 16, Francesco visiterà il Centro penitenziario femminile di Santiago, dove incontrerà 600 detenute, alcune delle quali con i loro figli, per poi – alle 17.15 – incontrare i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i consacrati e i seminaristi nella cattedrale. Alle 18.15 l’incontro con i vescovi in sagrestia: tra di loro, anche il vescovo più anziano, 102 anni compiuti, che ha festeggiato 60 anni di episcopato. In programma anche il baciamano con 10 leader di altre religioni. Alle 19.15 la visita privata al Santuario di San Alberto Hurtado e l’incontro privato con 90 sacerdoti della Compagnia di Gesù. Papa Francesco è il secondo Papa a recarsi in Cile e in Perù, dopo San Giovanni Paolo II, che ha visitato il Cile dal 1° al 6 aprile 1987. La prima visita di Papa Wojtyla in Perù risale invece al febbraio del 1985. Dall’inizio del pontificato, è la sesta volta che il Papa visita l’America Latina.