Papa in Cile: incontro clero, “il popolo di Dio non ha bisogno di supereroi”. No a comunità “prese più dall’ansia di figurare sul cartellone che di rimboccarsi le maniche”

“Vedo con una certa preoccupazione che ci sono comunità che vivono prese dall’ansia più di figurare sul cartellone, di occupare spazi, di apparire e mostrarsi, che non di rimboccarsi le maniche e andare a toccare la realtà sofferta del nostro popolo fedele”. È il monito del Papa, che nel discorso rivolto al clero nella cattedrale di Santiago, dopo aver citato un santo cileno, ha ricordato che “il popolo di Dio non aspetta né ha bisogno di supereroi, aspetta pastori, consacrati, che conoscano la compassione, che sappiano tendere una mano, che sappiano fermarsi davanti a chi è caduto e, come Gesù, aiutino ad uscire da quel giro vizioso di ‘masticare’ la desolazione che avvelena l’anima”.