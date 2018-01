Papa in Cile: incontro autorità, “terra carica di futuro” e di “polifonia culturale”

“E’ una gioia per me potermi trovare nuovamente sul suolo latino-americano e iniziare la visita a questa amata terra cilena, che mi ha ospitato e formato durante la mia gioventù; vorrei che questo tempo con voi fosse anche un tempo di gratitudine per tanto bene ricevuto”. Sono le prime parole pronunciate dal Papa in terra cilena, e riferite all’anno di studio che ha passato da giovane nel Paese, ora prima tappa del suo 22° viaggio apostolico internazionale. “Mi torna alla mente quella strofa del vostro inno nazionale”, ha proseguito il Papa nel suo primo discorso, rivolto alle autorità, alla società civile e ai membri del Corpo diplomatico: “Puro, o Cile, è il tuo cielo azzurro / e pure brezze ti attraversano / e la tua campagna ricamata di fiori / è la copia felice dell’Eden”: “un vero canto di lode per la terra che abitate, colma di promesse e di sfide, ma specialmente carica di futuro”, il commento di Francesco, che ha ringraziato la presidente uscente Bachelet per il suo discorso di benvenuto e attraverso di lei ha salutato e abbracciato il popolo cileno, “dall’estremo nord della regione di Arica e Parinacota fino all’arcipelago sud e al suo dissolversi in penisole e canali”. “La vostra diversità e ricchezza geografica ci permette di cogliere la ricchezza della polifonia culturale che vi caratterizza”, il tributo del Papa ai cileni, salutando anche il presidente eletto, Sebastián Piñera Echenique, che ha ricevuto recentemente il mandato del popolo cileno di governare il Paese nei prossimi quattro anni. L’incontro con le autorità si è svolto questa mattina alle 8.20 locali (le 12.20 ora di Roma), al Palacio de La Moneda, dove l’11 settembre del 1973 è morto il presidente Salvador Allende. Al termine dell’incontro con l’autorità, la visita di cortesia alla presidente Bachelet, con la presentazione della famiglia e lo scambio di doni.