Papa in Cile: incontro autorità, “non accontentarsi del passato”, “situazioni di ingiustizia ci interpellano tutti”

“Il Cile si è distinto negli ultimi decenni per lo sviluppo di una democrazia che gli ha consentito un notevole progresso”. Lo ha fatto notare il Papa, che nel discorso alle autorità cilene, pronunciato alla Moneda, ha definito le recenti elezioni politiche “una manifestazione della solidità e maturità civica raggiunta, e ciò acquista un particolare rilievo quest’anno nel quale si commemorano i 200 anni della dichiarazione di indipendenza”. “Momento particolarmente importante – ha sottolineato – poiché segnò il vostro destino come popolo, fondato sulla libertà e sul diritto, chiamato anche ad affrontare diversi periodi turbolenti riuscendo tuttavia – non senza dolore – a superarli”. “In questo modo voi avete saputo consolidare e irrobustire il sogno dei vostri padri fondatori”, il tributo di Francesco, che ha citato le “emblematiche parole del card. Silva Henríquez quando in un Te Deum affermò: ‘Noi – tutti – siamo costruttori dell’opera più bella: la patria. La patria terrena che prefigura e prepara la patria senza frontiere. Tale patria non comincia oggi, con noi; e tuttavia non può crescere e fruttificare senza di noi. Perciò la riceviamo con rispetto, con gratitudine, come un compito iniziato da molti anni, come un’eredità che ci inorgoglisce e al tempo stesso ci impegna’”. “Ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte”, la consegna del Papa, secondo il quale “il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno”. “Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi a goderlo in modo che tale situazione ci porti a disconoscere che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti”, l’appello.