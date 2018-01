Minori: Roma, il 31 gennaio presentazione del libro “Pischelli in paradiso, storie di ragazzi del centro accoglienza don Bosco”

Verrà presentato mercoledì 31 gennaio, alle 16 presso il Borgo Ragazzi don Bosco in via Prenestina 468, a Roma, il volume “Pischelli in paradiso, storie di ragazzi del centro accoglienza don Bosco” a cura di Luca Kocci. “Il libro – si legge in una nota – racconta i 25 anni di storia del centro minorile attraverso 17 storie di vita di giovani che hanno gravitato attorno al centro”. Le prime cinque storie sono tratte dal libro di don Alfonso Alfano, “Pischelli in paradiso”, fondatore del centro nel lontano 1992 e venuto a mancare lo scorso anno. Le restanti, sono racconti che fanno parte della storia recente del centro accoglienza. “Il volume – prosegue la nota – è stato scritto a più mani, ciascuna storia è stata affidata ad un diverso operatore, volontario o ragazzo che a vario titolo hanno preso parte alle attività del centro minorile”. Alla presentazione saranno presenti, oltre ad alcuni ragazzi e operatori protagonisti del libro, anche don Stefano Aspettati, direttore del Borgo Ragazzi don Bosco, Alessandro Iannini, responsabile del Centro accoglienza minori, e Luca Kocci, curatore del volume. A moderare l’incontro sarà Daniela de Robert, giornalista Rai e membro dell’Autorità garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale. A seguire verrà offerto un piccolo rinfresco preparato dai ragazzi della ristorazione. Poi, in occasione della festa di san Giovanni Bosco, alle 18, sarà celebrata la messa.