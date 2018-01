Lavoro: Retinopera, domani a Roma un seminario su proposte e impegni

“Senza lavoro non c’è dignità […] Tra tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le tante buone pratiche che avete raccolto sono come la foresta che cresce senza fare rumore, e ci insegnano due virtù: servire le persone che hanno bisogno; e formare comunità in cui la comunione prevale sulla competizione”. Da questo brano tratto dal videomessaggio di Papa Francesco in occasione dell’apertura dell’ultima settimana sociale di Cagliari prende lo spunto il seminario che Retinopera promuove domani pomeriggio a Roma. Tema dell’incontro “Dalla settimana sociale proposte e impegni – Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale” (Piazza di San Calisto, 16, ore 17,30 – 20,00). Interverranno Franco Miano, coordinatore di Retinopera; mons. Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei; Sergio Gatti, vicepresidente Comitato scientifico organizzatore Settimane sociali. Seguirà un dibattito.