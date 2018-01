Frati minori: Lecce, dal 4 all’11 febbraio Settimana francescana nel 63° della morte del venerabile fra’ Giuseppe Michele Ghezzi

In occasione del 63° anniversario della morte del venerabile fra’ Giuseppe Michele Ghezzi, la vice-postulazione delle cause dei Santi della Provincia dei frati minori “Assunzione della Beata Vergine Maria” dei frati minori di Lecce organizza dal 4 all’11 febbraio la Settimana francescana “Con gli occhi di Fra Giuseppe Ghezzi” 2018. Una settimana ricca di appuntamenti per fare memoria del semplice frate che per oltre 30 anni, con la sua bisaccia, ha attraversato il Salento portando, di paese in paese la bellezza della sua semplicità e carità. Di origini nobili, nasce nel 1874 a Lecce e nel 1905 chiede di far parte dell’Ordine dei frati minori. L’8 dicembre 1915 emette la professione solenne. Trascorre la sua vita in diversi conventi svolgendo l’ufficio di questuante ed esercitando le virtù cristiane, l’amore per il prossimo, l’impegno per la salvezza delle anime, l’aiuto ai poveri fino alla morte, il 9 febbraio 1955. Con Decreto del 18 dicembre 2000, Giovanni Paolo II, gli ha conferito il prestigioso titolo di Venerabile.

La Settimana si apre domenica 4 febbraio alle 18 a Squinzano presso il Convento “S. Maria delle Grazie” con una celebrazione eucaristica ela consegna del Cingolo di fra’ Giuseppe. Tra i diversi appuntamenti, l’8 febbraio ore 18.30 a Salice Salentino presso il Convento “S. Maria della Visitazione” la serata Culturale: “Madonna Povertà nella vita di S. Francesco d’Assisi e fra’ Giuseppe Ghezzi “ a cura di fra’ Giancarlo Maria Greco, vice-postulatore della causa dei Santi della Provincia dei frati minori di Lecce. Il 9 febbraio ore 18.30 a Lecce presso il Convento “S. Antonio a Fulgenzio” si ricorda il 63° anniversario del pio transito con una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Cristoforo Palmieri, vescovo emerito di Rrëshen (Albania). L’11 febbraio alle 18 presso il convento “S. Maria delle Grazie” una Messa e al termine una fiaccolata in onore di Vergine Maria di Lourdes concluderà la Settimana.