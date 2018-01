Editoria: Gruppo Editoriale San Paolo, dal 18 gennaio per i lettori di “Famiglia Cristiana” e “Credere” la “Nuova Enciclopedia illustrata dei santi”

Da Abramo agli apostoli, ai grandi padri della Chiesa, fino ai santi dei nostri giorni: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II, Gianna Beretta Molla, Padre Pio da Pietrelcina, Faustina Kowalska, i nuovi martiri. È il viaggio affascinante all’interno della santità nel corso dei secoli, attraverso la storia di oltre 4mila testimoni del Vangelo, raccontata con rigore storico-critico da specialisti e studiosi autorevoli, che il Gruppo Editoriale San Paolo propone nella “Nuova Enciclopedia illustrata dei santi”. L’opera, curata da Vincenzo Santarcangelo e Giuliano Vigini, è suddivisa in 14 volumi che potranno essere acquistati in esclusiva dai lettori di “Famiglia Cristiana” e “Credere” a partire dal 18 gennaio, in allegato ai due settimanali. “L’opera, pensata non solo come strumento di consultazione ma anche di lettura, si distingue anche per il suo carattere divulgativo: alcuni aspetti e momenti della vita di un determinato santo – si legge in una nota – vengono per lo più evidenziati in forma narrativa, grazie ad aneddoti e curiosità. Questa duplice peculiarità è appunto ciò che rende accessibile l’Enciclopedia al grande pubblico”. La “Nuova Enciclopedia illustrata dei santi” è arricchita da preziosi indici finali, che riportano i santi ordinati mese per mese, nel giorno della loro festa liturgica, i circa 8mila Comuni italiani, con il rimando al relativo patrono, e i santi protettori di arti e mestieri (indice ordinato sia per protettori che per mestieri). I 14 volumi dell’Enciclopedia, usciranno settimanalmente con “Famiglia Cristiana” e “Credere”: il prezzo di lancio del primo volume è di 2,90 euro in più rispetto al prezzo delle singole riviste, mentre i numeri successivi saranno acquistabili a 9,90 euro in più rispetto al prezzo di ciascuno dei due settimanali.