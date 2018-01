Disabilità: Trompone di Moncrivello, dal Rotary Club sostegno al progetto “Donare accoglienza”

Un importante sostegno al progetto “Donare accoglienza” dei Silenziosi operai della Croce del complesso del Trompone di Moncrivello (Vc) è arrivato dalla donazione di 52mila dollari promossa dal Rotary Club Viverone Lago in collaborazione con il Rotary Club Oklaoma City, a cui hanno preso parte anche i Rotary Club Vercelli, Vercelli Sant’Andrea, Santhià-Crescentino e Gattinara oltre alla partecipazione dell’Associazione Inner Wheel del territorio. “Grazie alla cospicua donazione – spiega don Giovan Giuseppe Torre, legale rappresentante dei Silenziosi operai della Croce – abbiamo potuto acquistare letti ospedalieri di ultima generazione, materassi antidecubito e sollevatori per tre stanze che accolgono ospiti affetti da patologie neurologiche altamente invalidanti”. Sabato 20 gennaio, dalle 10 presso il Santuario del Trompone, si svolgerà la cerimonia di presentazione della Global Grant, le sovvenzioni globali del Rotary che sostengono attività come il progetto “Donare accoglienza” grazie al quale, si legge in una nota, si cerca di “rendere sempre più funzionale, moderno e accogliente il Nucleo ad alta complessità neurologica (Nac) e i posti letto per soggetti in stato vegetativo e di minima coscienza (Nsv), presenti nell’Rsa Virgo Potens situata vicino al Santuario e inaugurata nel 2015”. “L’obiettivo – aggiunge la direttrice sanitaria della struttura, Pierangela Cavallino – è quello di continuare a offrire ai nostri ospiti le migliori cure possibili attraverso strumentazione di ultima generazione, oltre al sostegno umano e psicologico per loro e per i parenti che vengono a trovarli”. Parte della donazione sarà infatti destinata alla formazione del personale.