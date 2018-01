Diocesi: Savona, il 25 gennaio incontro nella chiesa evangelica per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Sarà la chiesa evangelica di piazza Diaz, a Savona, ad ospitare il tradizionale incontro di preghiera e di ascolto della Parola in occasione della Settimana per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio). L’appuntamento, che vede coinvolti i fratelli delle varie confessioni che si riconoscono in Gesù Cristo, si svolgerà giovedì 25 gennaio alle 21. Ma, a differenza degli anni scorsi, non si terrà non nella tradizionale sede della cattedrale di N.S. Assunta. “Per dare un sempre maggiore segnale di fraternità e condivisione – spiega don Giuseppe Noberasco, teologo e delegato per il dialogo ecumenico della diocesi di Savona-Noli – vorremmo procedere da ora con una turnazione delle sedi che ospitano questa iniziativa e quindi un anno in duomo, un anno alla chiesa evangelica in piazza Diaz e un altro in quella ortodossa, ovvero in santa Rita”. All’incontro del 25 gennaio con il vescovo diocesano, mons. Calogero Marino, saranno presenti la pastora Eleonora Natoli, della chiesa evangelica metodista, e padre Gheorghita Andronic, parroco della comunità ortodossa rumena.