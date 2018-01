Diocesi: Ragusa, presentato il percorso di formazione per i nuovi volontari Caritas

E’ stato presentato nella sede del Vescovado il percorso di formazione per nuovi volontari della Caritas diocesana di Ragusa. Presenti circa venti persone che hanno potuto conoscere il programma e il calendario del percorso, le formatrici Jenny Campagnolo e Delizia Di Stefano, e che hanno ricevuto il benvenuto da parte di Domenico Leggio, direttore della Caritas e dell’assistente spirituale p. Rosario Cavallo. Presente anche Giuseppe Polara, in rappresentanza del Rotary Club di Ragusa che quest’anno sosterrà l’iniziativa per favorire l’impegno di nuovi volontari in città. La formazione, annualmente itinerante fra i comuni della diocesi, consiste in un percorso teorico-pratico, con momenti frontali, gruppi di approfondimento, dinamiche, testimonianze ma anche due mesi di “tirocinio conoscitivo” nei centri di prossimità diocesani (centri d’ascolto, mensa, casa d’accoglienza per donne, progetti per l’integrazione sociale etc.). Al termine del percorso, le persone potranno scegliere verso quale servizio orientarsi per donare tempo ed energie al fine di migliorare la società, un passo alla volta. Il primo incontro di gruppo si terrà lunedì 22 gennaio, in Via Roma 109, Ragusa, dalle 17 alle 19. C’è ancora tempo per iscriversi, mandando una mail a serviziocivile@caritasragusa.it o telefonando al numero 0932/646423 entro sabato 20 gennaio.