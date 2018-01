Diocesi: Prato, morto nel pomeriggio don Stefano Faggi dopo una lunga malattia

La diocesi di Prato piange la scomparsa di don Stefano Faggi. Il sacerdote, 59 anni, è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio, nella sua camera in seminario, al termine di una lunga malattia. Ordinato prete dal vescovo Franco Agostinelli appena tre anni fa, don Faggi aveva maturato una vocazione adulta, arrivata dopo una lunga esperienza lavorativa come medico anestesista all’ospedale di Prato. “Il desiderio di diventare sacerdote – si legge in una nota della diocesi – nasce in lui già a 18 anni ma lo tiene dentro di sé, condividendolo solo con il suo padre spirituale, lo zio don Mario Bonacchi. In quel momento Stefano Faggi non poteva lasciare la famiglia, in particolare il fratello disabile Luca, maggiore di due anni, affetto da una grave encefalopatia contratta da bambino. La famiglia Faggi, molto conosciuta in città, era composta da medici: lo erano il babbo Mario, noto pediatra, la mamma Giuseppina e anche lo zio, don Bonacchi”. La salute di don Faggi è sempre stata fragile e negli ultimi anni è molto peggiorata. Su consiglio del vescovo ha continuato a vivere con la comunità del seminario, un ambiente protetto grazie al quale ha potuto vivere il suo ministero di sacerdote servendo messa in cattedrale. E poi ha svolto l’incarico di vice rettore fino a che le sue condizioni glielo hanno consentito. I funerali di don Faggi saranno celebrati in duomo giovedì 18 gennaio alle 15. Questa sera alle 21, nelle cappelle del commiato della Misericordia, sarà recitato il rosario.