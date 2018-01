Diocesi: Pinerolo, gli appuntamenti per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Sono diversi gli appuntamenti in programma nella diocesi di Pinerolo in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), dedicata quest’anno al tema “Potente è la tua mano, Signore (Esodo 15,6)”. Venerdì 19, alle 20.45 nella chiesa parrocchiale San Verano ad Abbadia Alpina, si svolgerà l’incontro ecumenico di preghiera con la partecipazione del vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, del pastore valdese Gianni Genre e del sacerdote ortodosso padre Cyprian Ghizila. Dalle 15 alle 18 di sabato 20 si terrà a Pinerolo la visita alle chiese delle tre confessioni cristiane: la cattedrale di san Donato, il Tempio valdese e la chiesa ortodossa di S. Stefano il Grande. In questa chiesa, alle 18, saranno recitati i vespri in lingua italiana. Nella serata di sabato, il Tempio valdese di Villar Pellice ospiterà dalle 20.30 l’incontro ecumenico di preghiera, con la predicazione di mons. Derio Olivero. Domenica 21, alle 18 nel duomo di Pinerolo il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale è prevista la predicazione del pastore Genre. Una celebrazione ecumenica si terrà anche lunedì 22 a Luserna San Giovanni (alle 20.30 nella sala Beckwith), mentre venerdì 26 gennaio il Tempio valdese di Pinerolo ospiterà alle 20.45 il concerto ecumenico per coro ed organo del coro del santuario San Pancrazio di Pianezza.