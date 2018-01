Diocesi: Pescara-Penne, il 27 gennaio la Marcia per la pace

Si terrà a Spoltore, in provincia di Pescara, la tredicesima edizione della Marcia per la pace, organizzata dall’arcidiocesi di Pescara-Penne. L’appuntamento è per mercoledì 27 gennaio, in piazza Di Marzio, alle 19. Da lì il corteo percorrerà le strade del Comune riflettendo sul tema della Giornata mondiale della pace, “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Sarà presente all’iniziativa anche padre Giulio Albanese, giornalista e missionario in Africa, dove ha diretto per alcuni anni, in Kenya, il “New People Media Centre” e due testate sull’attualità africana in lingua inglese: il “New People Feature Service” e il “New People Magazine”.