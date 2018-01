Diocesi: Perugia, diversi appuntamenti per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2018

Una “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2018” itinerante, quest’anno, a Perugia. Sarà celebrata, dal 18 al 25 gennaio, con iniziative nelle sedi delle principali Chiese cristiane. Tra i principali momenti, l’incontro dal titolo “Speranza e guarigione”, nel Centro ecumenico “San Martino”, domenica 21, alle 16. Parteciperanno tutti i responsabili del Consiglio delle Chiese cristiane di Perugia: mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve; reverendo Ionut Radu della comunità ortodossa romena; pastore Pawel Gajevski della Chiesa valdo-metodista di Perugia e Terni; pastore emerito Lillo Furnari della Chiesa avventista. Altre tre celebrazioni ecumeniche saranno incentrate su particolari temi: “Non più uno schiavo ma un caro fratello”, nella sede della Chiesa avventista, venerdì 19, alle 19; “Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo”, nella sede della Chiesa ortodossa greca di San Gerasimo, sabato 20, alle 18; “Il Signore raduna dai quattro angoli della terra i dispersi”, nella sede della Chiesa valdese, giovedì 25, alle 18. Filo conduttore dei quattro incontri è il tema principale della Settimana di preghiera: “Potente è la tua mano, Signore”, ispirato al capitolo 15 del libro dell’Esodo. “In questo inno – spiega Annarita Caponera, presidente del Ccc e del Centro ecumenico San Martino – si ricorda la liberazione di Israele da parte di Dio dalla schiavitù d’Egitto e vuole essere non tanto un’esaltazione della guerra, quanto una celebrazione della forza salvifica di Dio, che salva dal male e dalla schiavitù di ogni tipo. È un invito perciò a celebrare insieme, da parte di tutti i cristiani, le grandi azioni di Dio nella vita di ciascuno. Il passaggio del Mar Rosso per Israele rappresenta un nuovo inizio così come per le Chiese l’inizio dell’ecumenismo, il passaggio da un’era anti-ecumenica a una ecumenica di aiuto, collaborazione e riconciliazione tra fedeli cristiani”.