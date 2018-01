Diocesi: Padova, il 27 gennaio incontro del vescovo con i giornalisti e celebrazioni 110° del settimanale “La Difesa del Popolo”

A Padova, il tradizionale appuntamento del vescovo con il mondo dell’informazione, a ridosso della ricorrenza di san Francesco di Sales (24 gennaio), patrono dei giornalisti, diventa quest’anno” un’occasione per soffermarsi a riflettere insieme e ragionare sulla salute dell’informazione grazie anche alla felice coincidenza con il 110° anniversario di vita e di pubblicazione del settimanale diocesano La Difesa del popolo”. È quanto si legge in un comunicato che annuncia l’incontro “Orientarsi nel mondo ‘delle verità'”, in programma sabato 27 gennaio (Collegio sacro – Museo diocesano, ore 10.30 – 12.30). Un momento per “celebrare” il patrono dei giornalisti e per “spegnere insieme le candeline di una testata che festeggia con gioia i suoi primi 110 anni”. Il programma prevede, dopo i saluti e la presentazione, alle 10.45 l’intervento di Guglielmo Frezza, direttore della Difesa del popolo, su “Difendere il popolo… 110 anni dopo”. A seguire il direttore di Avvenire Marco Tarquinio parlerà di “Orientarsi nel mondo ‘delle verità’”. Alle 11.45 la riflessione conclusiva del vescovo mons. Claudio Cipolla.