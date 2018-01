Domani, mercoledì 17 gennaio ricorre la 29ª Giornata del dialogo cristiano-ebraico, che quest’anno concentra l’attenzione sul Libro delle Lamentazioni. Per Padova l’appuntamento è alle ore 18.45 in Collegio Sacro (piazza Duomo 12) con la conferenza del rabbino capo Adoldo Aharon Locci. La giornata è promossa dalla Pastorale dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso della diocesi di Padova in collaborazione con il Consiglio delle Chiese cristiane di Padova.