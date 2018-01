Diocesi: Casale Monferrato, domani sera incontro dedicato ai “Ribelli per amore” don Primo Mazzolari e Teresio Olivelli

Sarà dedicata ai “Ribelli per amore” don Primo Mazzolari e Teresio Olivelli la conferenza in programma per la serata di domani, mercoledì 17 gennaio, a Casale Monferrato. L’iniziativa, che sarà ospitata dalle 21 nella sala “Carlo Cavalla” della Curia vescovile, è inserita in “Cantiere Speranza”, il ciclo di eventi organizzato dai servizi per la pastorale della cultura, scolastica e giovanile della diocesi di Casale Monferrato. A presentare le figure di Mazzolari e Olivelli saranno don Maurilio Guasco, professore emerito di Storia del pensiero politico contemporaneo all’Università del Piemonte Orientale, e Marta Margotti, professoressa associata presso il Dipartimento di studi storici dell’Università di Torino. “A loro – spiegano i promotori – sarà affidato il compito di descrivere la storia dell’antifascismo attivo di un sacerdote che Papa Francesco, visitando la sua tomba a Bozzolo il 20 giugno 2017, ha proposto come ‘parroco d’Italia’ e di un giovanissimo, partigiano, autore della celebre ‘Preghiera del ribelle’, docente universitario all’Università di Pavia, ex alpino, morto il 17 gennaio 1947 nel campo di concentramento di Hersbruck, che il 3 febbraio sarà proclamato beato”. Nel corso della serata il Collettivo Teatrale proporrà alcuni brevi scritti di don Primo Mazzolari mentre il presidente della sezione dell’Associazione nazionale alpini di Casale Monferrato leggerà “La Preghiera del ribelle” di Teresio Olivelli.