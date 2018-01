Diocesi: Caltanissetta, da domani formazione permanente per il clero

Si svolgerà, da domani al 19 gennaio, il primo turno delle attività di formazione permanente del clero della diocesi di Caltanissetta. Cinquanta sacerdoti si ritroveranno nella Casa salesiana “Emmaus” di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, per vivere insieme l’esperienza della riflessione e dell’approfondimento spirituale. A fare da supporto, quest’anno, sarà il documento della Conferenza episcopale italiana “Lievito di fraternità. Sussidio per il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente”. A tenere le relazioni saranno i docenti dell’Istituto teologico diocesano “G. Guttadauro”. La riflessione si svilupperà poi in quattro “gruppi di studio”, animati dai sacerdoti, “in una dimensione relazionale utile all’impostazione laboratoriale sui temi da approfondire”. I sotto-temi da analizzare saranno i primi quattro del documento della Cei: costruttore di comunità, strumento della tenerezza di Dio, la profezia della fraternità e l’amicizia con il Signore. Il secondo turno di formazione permanente, che coinvolgerà gli altri 50 sacerdoti della diocesi, si svolgerà con le stesse modalità, dal 7 al 9 febbraio, “consentendo così la partecipazione di tutti i sacerdoti diocesani senza sospendere le attività pastorali nelle parrocchie”.