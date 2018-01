Diocesi: Bologna, alla Raccolta Lercaro il restauro della “Incoronazione della Vergine” di Simone dei Crocifissi

Gli spazi museali della Fondazione Lercaro di Bologna ospiteranno il restauro dell’opera “Incoronazione della Vergine”, realizzata da Simone di Filippo Benvenuti conosciuto come “Simone dei Crocifissi” (Bologna, 1330 circa-1399) per la sua capacità di dipingere “immagini grandi del Redentore per amor nostro confitto in croce” (Malvasia). Come si legge in una nota, “si tratta di una straordinaria tempera su tavola firmata e datata 1382, da poco ritrovata dalle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret all’interno dei locali dell’Istituto Zoni di Bologna, sorto accanto alla piccola chiesa di Santa Maria Incoronata, nel tratto di mura tra Porta San Vitale e Porta San Donato”. “La tavola – prosegue la nota – giunta alla chiesa dell’Incoronata nel 1669 e collocata sull’altare maggiore in sostituzione dell’antico e ormai rovinato affresco dal quale si era originata la devozione a Maria Regina, secondo le fonti proveniva dalla casa delle suore Terziarie dell’Annunciata in Borgo Orfeo, che l’avevano ceduta in cambio di una copia dell’originale eseguita da un pittore del tempo. Sostituita a sua volta con una copia, dalla fine del secolo scorso se ne erano perse le tracce”. Dopo il fortuito ritrovamento, l’“Incoronazione della Vergine” viene ora esposta nella sede della Raccolta Lercaro grazie a un accordo tra la Fondazione Lercaro e l’Istituto Zoni. “Il restauro, eseguito dal laboratorio di Camillo Tarozzi sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, sarà volto a restituire al dipinto l’originario splendore dei colori, permettendone una lettura migliore”. Al termine del restauro l’opera resterà esposta nelle sale della Raccolta Lercaro. In programma incontri sul dipinto, il primo dei quali si svolgerà giovedì 18 gennaio, alle 18, con l’intervento di Franco Faranda. Prenotazione obbligatoria.