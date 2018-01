Calcio: domani Anci e Lega Pro firmano un accordo per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva

Verrà sottoscritto domani, a Roma, un accordo tra l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e Lega Pro di calcio per la promozione di attività congiunte per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. La firma avverrà nella sede dell’Anci a Roma, via dei Prefetti 46. La convenzione, che dopo la firma verrà presentata alla stampa alle 14, prevede anche un “tavolo permanente”, che – si legge in una nota – “sarà il luogo di consultazione e confronto per intervenire con politiche di sostegno mirate ed avrà anche il compito di sviluppare politiche attive per lo sviluppo dei settori giovanili”. Alla presentazione interverranno il vice presidente vicario dell’Anci, Roberto Pella, e il presidente di Lega Pro, Gabriele Gravina.