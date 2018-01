Belgio: esplosione ad Anversa. Diocesi, “un dolore e un dramma. Messaggio di vicinanza per le vittime e a tutti coloro che stanno soffrendo”

“Un dolore e un dramma. Il nostro è un messaggio di vicinanza per le vittime e a tutti coloro che stanno soffrendo”. Si esprime così la diocesi di Anversa (guidata dal vescovo monsignor Johan Bonny) sulla tragedia che ha colpito la città belga a causa dell’esplosione di una palazzina che ospitava la pizzeria italiana ‘Primavera’. Dopo una notte di lavoro per i soccorsi, il bilancio è di due persone trovate morte, questa mattina, sotto le macerie. La causa dell’esplosione, avvenuta attorno alle 21.30 di ieri sera, resta incerta, ma la polizia ha categoricamente escluso che si tratti di terrorismo. Altre 14 persone sono rimaste ferite di cui cinque in modo grave. La polizia ha riferito che 8 persone sono state liberate dalle macerie tra cui un bambino, mentre si continua a scavare. “Non sappiamo molto di più rispetto a quello che stanno dicendo i media”, dice al Sir il portavoce della diocesi, Olivier Lins. “La città è sotto choc. Sembra che si tratti di un incidente, di una esplosione causata forse da una fuga di gas. Come Chiesa cattolica siamo vicini a tutti coloro che sono rimasti coinvolti in questa tragedia”.