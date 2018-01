Anziani: sabato 20 gennaio a “Civiltà Cattolica” un incontro su politiche sociali, qualità della vita, opportunità

“Gli anziani: politiche sociali, qualità della vita e opportunità”. Questo il tema dell’incontro in programma sabato 20 gennaio a Roma, nella sede de La Civiltà Cattolica (Via di Porta Pinciana, 1 – ore 18). Quali politiche di assistenza saranno necessarie? Come garantire un buon tenore di vita per la vita dei nostri anziani? Perché le nostre società non considerano più gli anziani come i sapienti del popolo e li ignorano quando smettono di produrre?, gli interrogativi sul tappeto. E il tema, spiega padre Francesco Occhetta, gesuita e scrittore della rivista, è “silente e urgente” al tempo stesso perché, “silenziosamente, con le loro vite” gli anziani “non smettono di insegnare e, in molte famiglie, curano e crescono i nipoti”. Il gesuita richiama alcuni dati Istat: in Italia gli over 65 sono 13,5 milioni, 1,8 milioni in più rispetto al 2007. Gli over 80 sono aumentati invece di 1,1 milioni e sono 4,1 milioni dei 60,6 milioni di abitanti (Censis). Nel 2065 il numero di over 65 raggiungerà il 32,6% contro l’attuale 21,7%. Gli over 65 saranno nel 2065, in previsione, 20 milioni (Istat). Al confronto interverranno due dei più noti geriatri italiani: Marco Trabucchi, professore di neuropsicofarmacologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, specialista in psichiatria, presidente dell’Associazione italiana di psicogeriatria, e Roberto Bernabei, ordinario di medicina interna e geriatria presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del Policlinico Universitario “A. Gemelli”.