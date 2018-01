Anziani: Auser Treviso, al via il progetto “Quattro ruote in musica”

Gli anziani di Treviso appassionati di concerti di musica classica ma impossibilitati a muoversi, possono farlo ora grazie al nuovo progetto di Auser Treviso “Quattro ruote in musica” realizzato in collaborazione con il comune e l’associazione culturale La Musica in valigia. Una volta alla settimana, il servizio di trasporto sociale di Auser abitualmente effettuato per accompagnare gli anziani a visite e controlli medici, al mercato o al cimitero a trovare i propri cari, diventa trasporto culturale. Il volontari Auser accompagnano gli anziani interessati ai concerti dal vivo degli artisti dell’associazione La Musica in valigia, per godersi un’ora di un bel concerto di pianoforte, un quartetto, una romanza lirica. “Una iniziativa per noi molto importante e che ha avuto un successo immediato – sottolinea il presidente Umberto Tronchin – tanto da volerla estendere a tutto il comprensorio”.