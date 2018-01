Ambiente: Commissione europea, una “strategia” per limitare la plastica e “proteggere il pianeta”. Freno a imballaggi e sacchetti

(Strasburgo) La Commissione Ue ha adottato oggi una proposta – definita “strategia europea” – sulla plastica. L’iniziativa “per proteggere il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese”, si inserisce “nel processo di transizione verso un’economia più circolare”. La strategia è intesa a proteggere l’ambiente dall’inquinamento da plastica “e a promuovere al contempo la crescita e l’innovazione, trasformando così una sfida in un programma positivo per il futuro dell’Europa”. Ogni anno – chiariscono i dati presentati dall’esecutivo Juncker – gli europei generano 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30% è raccolta per essere riciclata. D’altro canto “vi è un forte interesse commerciale nel modificare il modo in cui i prodotti sono progettati, realizzati, utilizzati e riciclati nell’Ue e assumendo un ruolo guida in questa transizione si potrebbero creare nuove opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro”. Secondo la proposta avanzata dalla Commissione, che ora deve essere valutata da Consiglio e Parlamento Ue, “tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell’Unione saranno riciclabili entro il 2030, l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto e l’uso intenzionale di microplastiche sarà limitato”.