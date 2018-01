50° Terremoto Belice: il parroco di Gibellina scrive a Papa Francesco per chiedere di far partecipare una delegazione alla messa a Santa Marta

Il parroco di Gibellina, don Salvatore Cipri, ha inviato una lettera a Papa Francesco per chiedere di far partecipare una delegazione di cittadini di Gibellina alla santa messa che il Santo Padre celebra ogni mattina a Santa Marta. Ne dà notizia la diocesi di Mazara del Vallo in una nota nella quale si spiega che il testo della lettera è stato letto durante la santa messa celebrata ieri nella cappella del cimitero monumentale di Gibellina per ricordare le 120 vittime di Gibellina nel terremoto del 1968. “Santo Padre sarebbe di vero conforto una sua benedizione – ha scritto don Cipri – una sua paterna parola. Questi e altri sentimenti consegno al suo cuore di Padre”. Don Salvatore Cipri ha presieduto la celebrazione eucaristica nella cappella, alla presenza dei rappresentanti della Congregazione locale del Santissimo Crocifisso e di numerosi cittadini. Al termine il parroco ha visitato la tomba di Eleonora Di Girolamo Cudduredda, la bimba che fu estratta viva dalle macerie e che poi morì, dopo alcuni giorni, in ospedale a Palermo.