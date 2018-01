Politica: mons. Galantino, “chiediamo onestà, realismo, umiltà e moralità”

(Campobasso) “Chiediamo sicuramente onestà, chiediamo realismo, chiediamo umiltà e moralità, perché la moralità non riguarda soltanto il sesto e il nono comandamento”. Lo ha dichiarato mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, a Campobasso a margine del suo intervento rispondendo alle domande sulle imminenti candidature alle politiche. “È immorale dire cose e fare promesse – ha detto ancora – che si sa di non poter mantenere, è immorale speculare sulla giusta paura delle persone. Quindi lucrare sulla paura della gente. Questo è immorale. Educare alla legalità, secondo me, significa educare al senso di giustizia perché una legalità che non è orientata al senso di giustizia è una legalità un po’ ambigua”.