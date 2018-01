Piano freddo: Roma, al via a Trastevere progetto di accoglienza con Ipab, Acli e Croce rossa

Un ricovero notturno per le ore più fredde. Ma anche un insieme di servizi socio sanitari finalizzato a promuovere un percorso di inclusione delle persone accolte. E’ l’innovativo progetto avviato a Roma, in Via Dandolo 63, dal Primo Municipio con il Centro regionale Sant’Alessio, insieme alle Acli di Roma e Provincia e alla Croce rossa di Roma. 25 posti garantiti ogni notte, a partire dalle 18, in una struttura residenziale a Trastevere, composta da tre grandi appartamenti, resa disponibile dal Fondo Sant’Alessio gestito da Sorgente Sgr per tramite dell’Ipab, con la fornitura di pasto caldo per la cena e colazione al mattino. Il tutto accompagnato – per chi ne avesse bisogno – da assistenza sanitaria, sociale, psicologica, legale, orientamento al lavoro, servizio di patronato. “Abbiamo aderito – spiega Lidia Borzì, presidente Acli Roma e provincia – con entusiasmo a questa iniziativa, anche perché prevediamo di portare avanti con chi si rivolgerà a questo centro anche un progetto di inclusione attiva che possa dare supporto e aiuto anche al termine di questa esperienza e andare oltre l’assistenza immediata”. L’innovazione di quest’anno, spiegano Sabrina Alfonsi, presidente del Primo Municipio, ed Emiliano Monteverde, assessore municipale alle Politiche sociali, “è che il progetto si realizza in una palazzina articolata in veri e propri appartamenti perfettamente attrezzati per l’accoglienza, il che facilita sicuramente l’aiuto per alcune tipologie che presentano problematiche specifiche, come i nuclei familiari e le donne sole”. “Il ricovero, che resterà attivo per 75 giorni, non solo garantirà accoglienza alle persone che decideranno di usufruirne, ma rappresenterà un presidio di sicurezza interno allo stesso edificio, rimasto inabitato nelle more della programmata valorizzazione, e per l’intero Rione Trastevere”, ha dichiarato il presidente dell’Ipab, Amedeo Piva. Di “un passo nella direzione giusta” parla Debora Diodati, presidente della Croce rossa di Roma.