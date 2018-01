Papa in Cile: Tv2000, in diretta gli appuntamenti del primo giorno

Tv2000, in collaborazione con il Vatican Media, trasmetterà in diretta gli appuntamenti del primo giorno del viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù, martedì 16 gennaio. Tre le dirette speciali del “Diario di Papa Francesco”, condotte da Gennaro Ferrara e Nicola Ferrante: alle 12.10, 17.30 e 19.30. Tra gli appuntamenti più significativi trasmessi dall’emittente della Cei: l’incontro del Papa con le autorità, con la società civile e il corpo diplomatico nel palacio de la Moneda; la messa nel Parque O’Higgins; la visita al centro penitenciaro Feminino Di Santiago; l’incontro con i sacerdoti, i religiosi consacrati e i seminaristi e l’incontro con i vescovi nella sagrestia della Cattedrale. Tra gli ospiti in studio: Luis Badilla, direttore de “Il Sismografo”; Gilberto Bonalumi, consigliere Ispi per l’America Latina; padre Marcelo Gidi, docente di diritto canonico alla Pontificia Università Cattolica-Cile e alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Servizi, interviste e collegamenti saranno curati dagli inviati della redazione del Tg2000 nell’edizione delle 18.30. Approfondimenti anche all’interno della trasmissione “Bel tempo si spera”, condotta da Lucia Ascione, dalle ore 7.30.