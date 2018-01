Papa Francesco: Angelus, “cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire Gesù”. Prossima Giornata mondiale del migrante e rifugiato l’8 settembre 2019

foto SIR/Marco Calvarese

“D’ora in poi, per motivi pastorali, la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato sarà celebrata la seconda domenica di settembre”. Ad annunciarlo è stato il Papa, durante l’Angelus di ieri, specificando che la prossima Giornata sarà domenica 8 settembre 2019. “Domani mi recherò in Cile e Perù”, ha ricordato Francesco a proposito del suo 22° viaggio apostolico internazionale – che comincia oggi – chiedendo alle migliaia di fedeli presenti in piazza San Pietro di accompagnarlo con la preghiera. “Ognuno di noi, in quanto essere umano, è alla ricerca: ricerca di felicità, ricerca di amore, di vita buona e piena”, ha ricordato poco prima Francesco: “Potremmo fare tante esperienze, realizzare molte cose, stabilire rapporti con tante persone, ma solo l’appuntamento con Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può dare senso pieno alla nostra vita e rendere fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative”. “Non basta costruirsi un’immagine di Dio basata sul sentito dire; bisogna andare alla ricerca del Maestro divino e andare dove Lui abita”, l’ammonimento del Papa, che ha esortato a “superare una religiosità abitudinaria e scontata, ravvivando l’incontro con Gesù nella preghiera, nella meditazione della Parola di Dio e nella frequenza ai sacramenti, “Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire Gesù: questo è il cammino”, ha concluso. Infine, un saluto anche in spagnolo alla comunità latinoamericana di Santa Lucia di Roma, che celebra 25 anni di fondazione.