Migranti: Roma, venerdì 19 gennaio seminario su “accoglienza e integrazione” promosso dalla Fict

Sarà dedicato a “Migranti tra integrazione e accoglienza” il seminario promosso dalla Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict) in programma, a Roma, per venerdì 19 gennaio. “La Federazione da anni – spiega Luciano Squillaci, presidente Fict – tramite i suoi centri accoglie persone arrivate nella nostra nazione attraverso la migrazione perché ricevano una ospitalità dignitosa e attenta. Il seminario sarà un momento di riflessione su un’emergenza umana a livello nazionale in cui si presenterà il modello di accoglienza Fict, le best practices, i modelli efficaci di lavoro di rete sul territorio”. A partire dalle 10.30, presso il “Centro Congressi Cavour”, “si ragionerà – si legge in una nota – sui punti di criticità presenti nel sistema di accoglienza migranti adulti e su quello dei minori in Italia con Domenico Manzione, sottosegretario del ministero dell’Interno con delega all’immigrazione”. Stefania Congia, dirigente della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, parlerà poi di “Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri”. Dopo la presentazione del lavoro svolto da Fict con migranti (adulti e minori) – best practices, lavoro di rete sul territorio, focus su alcune problematiche emergenti – interverrà Oliviero Forti, responsabile dell’area immigrazione di Caritas italiana. Nel pomeriggio si svolgeranno gruppi di discussione e confronto su “Il percorso di accoglienza”, “La gestione amministrativa” e “Il migrante fragile”. Conclusione prevista per le 17.