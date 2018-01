Messico: ancora violenza in una chiesa a Ecapetec, giornalista ucciso a Nuevo Laredo

Anche il nuovo anno si è aperto in Messico all’insegna di nuovi gesti di violenza. Ha destato scalpore quanto è avvenuto venerdì scorso a Ecatepec, popolosa città dello stato del México: un uomo di 33 anni, probabilmente sotto gli effetti di alcol o droga, è entrato nella chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, nella parrocchia di San Martin Porres, con un pugnale ed ha ucciso una persona, ferendone altre due. La vittima si chiamava Victor Hugo Vilchis, 63 anni, ed aveva nella parrocchia un compito di coordinamento pastorale. Il vescovo di Ecapetec, mons. Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, ha diffusoo sabato un comunicato nel quale condanna ogni forma di violenza e di attentato alla vita umana e, “come pastore”, esorta i fedeli “a rafforzare i loro valori cristiani, formando con responsabilità e impegno la coscienza di ciascuna persona”. Nel contempo manifesta vicinanza e preghiera per i famigliari delle vittime e chiede a tutti di unirsi “in preghiera e sacrificio chiedendo la pace, della quale abbiamo tanto bisogno”.

Se quello accaduto a Ecapetec resta comunque un gesto di criminalità comune (pur in una città dove sono numerosi i fatti di violenza), getta ombre inquietanti, perché legato alle mafie del narcotraffico, l’ennesimo omicidio di un giornalista, accaduto a Nuevo Laredo (stato del Tamaulipas), città ai confini con il Texas e oggi principale porta d’ingresso negli Usa per il traffico di droga dell’America Latina. Il giornalista indipendente Carlos Domínguez è stato assassinato barbaramente in pieno centro, mentre si trovava in compagnia della figlia. Sono 12 i giornalisti uccisi in Messico nel corso del 2017, lo stesso numero della Siria.