Famiglia: Forum, giovedì presentazione al Senato di un “patto per la natalità”

Un “patto per la natalità”. A presentarlo alla stampa, il prossimo 18 gennaio presso il Senato, saranno Gianluigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari; Giancarlo Blangiardo, docente di demografia all’università di Milano Bicocca, e Alessandro Rosina, docente di demografia all’Università Cattolica di Milano. “Il nostro Paese – spiega il Forum in un comunicato – sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia. Da circa quaranta anni i tassi di fecondità sono molto bassi: meno di due figli per donna. Un dato, soprattutto, induce a riflettere: è molto marginale la quota di persone che dichiara di non volere figli. È attestata invece un’ampia parte di popolazione che desidererebbe due o più figli, e che però non ha i mezzi per andare oltre il primo”. Gli effetti della denatalità, “di cui ancora facciamo fatica ad essere pienamente consapevoli, saranno dirompenti”, prosegue il Forum. Per anni “la politica ha considerato la natalità un tabù. Ma è arrivato il momento di non guardare più alla prospettiva di parte o agli interessi elettorali. In ballo c’è il destino di un Paese”. Appuntamento giovedì 18 gennaio, presso la Sala Nassirya del Senato, alle ore 10,45.