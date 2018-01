Famiglia Cristiana: Luciano Regolo è il nuovo condirettore

Il Gruppo editoriale San Paolo comunica che il Consiglio di amministrazione ha deliberato la nomina di Luciano Regolo a nuovo condirettore del settimanale Famiglia Cristiana. Regolo, si legge in un comunicato del Gruppo, “affiancherà il direttore don Antonio Rizzolo con l’obiettivo di consolidare e innovare la storica testata, puntando su idee originali e dialogando con tutti”. Il Gruppo editoriale San Paolo “ringrazia Luciano Regolo per aver accettato la condirezione del settimanale e coglie l’occasione per formulargli i suoi più sentiti auguri, nella certezza che egli si dedicherà allo sviluppo della testata nel solco della tradizione e contribuirà alla nascita di nuovi progetti”. Nato a Catanzaro nel 1966, Regolo si è laureato alla Luiss di Roma in Scienze politiche con il massimo dei voti nel e nello stesso Ateneo si è specializzato in Giornalismo e comunicazioni di massa (1991). Ha lavorato per diverse testate come la Nuova Venezia, Repubblica, Oggi, e Chi, di cui è stato vicecaporedattore e poi caporedattore. Tra il 2005 e il 2011 ha diretto diverse testate popolari a grande tiratura (come Novella 2000). Ha diretto il quotidiano l’Ora della Calabria, ricevendo una menzione speciale al Premio Ischia 2014 per l’impegno nella difesa della libertà di stampa. Da maggio a dicembre 2016 ha diretto il mensile Mate. Attivo nel sindacato dei giornalisti, dal 2015 è consigliere nazionale della Fnsi. E’ inoltre autore di numerosi libri in particolare sulle figure di Natuzza Evolo, San Pio da Pietrelcina e sulla storia dei Savoia. Per le Edizioni San Paolo ha scritto “L’ultimo segreto di Lady Diana. Il mistero del rapporto tra la principessa più amata e Madre Teresa” (2017).