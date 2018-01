Diocesi: Terni, nel pomeriggio la tavola rotonda su “Sacre Scritture e fondamentalismi” apre la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Sarà la tavola rotonda su “Sacre Scritture e fondamentalismi”, in programma oggi pomeriggio a Terni, ad aprire le celebrazioni diocesane per la “Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani” (18-25 gennaio), uno dei principali incontri ecumenici delle Chiese cristiane. Dalle 16.30, presso il Caffè letterario della Bct di Terni, interverranno Claudio Paravati, direttore della rivista “Confronti”, il pastore Pawel Gajewski e don Vincenzo Greco, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e dialogo. Sul tema della Settimana di preghiera “Potente è la tua mano, Signore”, l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo insieme alla parrocchia ortodossa di Sant’Alò e Santa Parascheva e alla Chiesa Valdese e Metodista, hanno organizzato altri momenti di riflessione e preghiera ecumenica. I cinque incontri dedicati alla preghiera ecumenica si terranno presso la parrocchia Sant’Antonio di Padova a Narni Scalo (sabato 20 gennaio, 18), nella chiesa San Francesco d’Assisi di Amelia (lunedì 22 alle 17) e nella chiesa di Santa Maria del Carmelo a Terni (mercoledi 24, ore 17) con don Vincenzo Greco, il pastore Pawel Gajewski e padre Vasile Andreica; martedì 23, alle 17, nella chiesa Evangelica Metodista di Terni si svolgerà la celebrazione ecumenica della Parola di Dio con la partecipazione del vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese; giovedì 25, alle 17, presso la parrocchia ortodossa Rumena nella chiesa di Sant’Alò vespro ortodosso con la partecipazione del vicario generale, mons. Salvatore Ferdinandi. “In diocesi – spiega don Greco – stiamo avviando un cammino comune attraverso anche la costituzione del consiglio delle Chiese cristiane di Terni-Narni-Amelia. Un organismo inteso a promuovere il dialogo e le attività ecumeniche tra le diverse confessioni religiose cristiane presenti a livello territoriale formando un coordinamento locale”.