Diocesi: Messina, il vescovo nomina don Lo Nardo rettore del Seminario “San Pio X”

Don Alessandro Lo Nardo è il nuovo rettore del Seminario arcivescovile “San Pio X” di Messina. Lo annuncia con una nota la diocesi, comunicando la nomina ratificata dall’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla. Don Lo Nardo, originario di Lipari, alunno dello stesso Seminario dal 1996 al 2000, è attualmente parroco delle comunità di Maria Ss. Addolorata e San Bartolomeo in Santa Marina Salina e di Maria Ss. del Terzito in Valdichiesa. Vicario delle Isole Eolie e canonico della concattedrale San Bartolomeo, è anche direttore della casa di riposo Maria Ss. del Terzito in Valdichiesa-Salina, vicepresidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero e segretario del Consiglio presbiterale. Il sacerdote succede nella guida del Seminario a mons. Cesare Di Pietro, che dallo scorso 15 agosto è vicario generale dell’arcidiocesi.