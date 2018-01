Diocesi: Catania, il 21 gennaio festa di Sant’Agata e XII giornata della donazione e della solidarietà

In occasione delle annuali celebrazioni in onore di S. Agata, patrona della città e dell’arcidiocesi di Catania, i gruppi Fratres della città, in collaborazione con le Associazioni agatine e la Caritas diocesana, organizzano per domenica 21 gennaio la “XXII giornata della donazione e della solidarietà” (piazza Duomo, ore 8.30 – 12.30). L’iniziativa intende unire le associazioni di volontariato, presenti nel territorio cittadino, con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza nell’attenzione verso il prossimo e i malati e, in particolare modo, quanti necessitano del dono del sangue. In tale occasione verranno svolte diverse attività tra cui donazione del sangue (Fratres – Advs – Avis – Cri – San Marco), screening al seno (visite senologiche) a cura dell’associazione Andos e raccolta di coperte, maglioni e generi alimentari di prima necessità (a lunga conservazione come pasta, salsa, olio, legumi secchi, tonno in scatola, latte ed omogeneizzati…) per i poveri della Caritas diocesana (a cura dell’Associazione Sant’Agata in cattedrale e del circolo cittadino Sant’Agata). In piazza Duomo vi saranno inoltre spazi adibiti ai giochi per bambini con attrazioni varie (a cura del gruppo giovani Talitakum e spettacoli folcloristici a cura del gruppo folk “I figli dell’Etna” e degli “Sbandieratori leoni reali”.