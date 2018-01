Diocesi: Alba, è morto ieri il sacerdote paolino don Domenico Fedele Brandolino

È morto nella mattinata di ieri, domenica 14 gennaio, don Domenico Fedele Brandolino, sacerdote paolino e vicario del vescovo di Alba per la vita religiosa. Di origini abruzzesi, don Brandolino era nato il 26 novembre 1939. Ordinato sacerdote nella Società San Paolo il 30 giugno 1968, ha svolto il suo apostolato soprattutto nell’insegnamento scolastico nel vocazionario paolino di Roma. Trasferito poi nella comunità di Alba, per molti anni ha prestato la sua collaborazione come redattore del mensile “Vita Pastorale” e delle altre riviste paoline della redazione albese. Da diversi anni serviva la Chiesa diocesana di Alba come vicario del vescovo per la vita religiosa. “Mons. Marco Brunetti – si legge sul sito del settimanale diocesano ‘La Gazzetta d’Alba’ – insieme alla curia, ai presbiteri e alla comunità diocesana, esprime il suo cordoglio alla comunità di Casa Madre della Società San Paolo, oltre che ai familiari di don Domenico, assicurando il ricordo nella preghiera presso il Padre comune”. I funerali di don Brandolino saranno celebrati mercoledì 17 gennaio, alle 10, nel tempio San Paolo di Alba.