Baby gang: mons. Galantino, “non basta da sola la voce della Chiesa, della scuola, delle istituzioni, ma dobbiamo lavorare insieme”

(Campobasso) “Oltre all’appello del card. Crescenzio Sepe, mi sembra molto importante l’appello della madre di Arturo, di questo ragazzo che ha subito queste realtà, e anche delle altre mamme”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cei, Nunzio Galantino, a Campobasso a margine di un incontro sulla legalità promosso dall’Ufficio scolastico regionale del Molise. Galantino ha fatto riferimento all’emergenza delle baby gang che Napoli sta vivendo rispondendo alle domande, specifiche, dei giornalisti. “Penso – ha proseguito – che qui non basta più la voce soltanto della Chiesa, la voce soltanto della scuola, la voce soltanto delle istituzioni: o ci mettiamo insieme, lavoriamo insieme, ripeto non per i ragazzi ma assieme ai ragazzi, o noi rischiamo tutti quanti di lavorare in maniera abbastanza inutile. Dobbiamo lavorare insieme”.