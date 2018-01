Università Cattolica: Enrico Letta ospite del secondo appuntamento dei “Colloqui sull’Europa”

Sarà Enrico Letta l’ospite del secondo appuntamento dei “Colloqui sull’Europa”, il ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e in programma giovedì 18 gennaio, alle 15, nell’Aula Pio XI dell’Ateneo (largo Gemelli, 1 – Milano).

Dall’aprile 2014 professore a Parigi a Sciences-Po (Institut d’Etudes politiques de Paris) e dal 2016 presidente del “Jacques Delors Institut – Notre Europe”, think tank fondato dall’ex presidente della Commissione Europea Jacques Delors, con sedi a Parigi e Berlino, Enrico Letta interverrà sul tema “Idee sull’Europa e sull’Italia”, dopo i saluti istituzionali del rettore Franco Anelli e l’introduzione di Carlo Dell’Aringa.

“I Colloqui sull’Europa – si legge in una nota – pongono l’attenzione non tanto sulle crescenti difficoltà che stanno mettendo in discussione il processo di integrazione europea – dalla Brexit e dalla crisi dei rifugiati fino ad arrivare al pericolo di secessione in Spagna o alle elezioni politiche in Italia – quanto sulle numerose proposte di riforma, avanzate dalle stesse istituzioni Ue e dai più importanti Paesi membri per dare nuova linfa vitale all’Unione europea. Un dibattito dove anche il nostro Paese può giocare un ruolo rilevante, anche con l’aiuto di protagonisti d’eccezione della scena pubblica nazionale e internazionale”. Ad aprire il ciclo di incontri era stato il 1° dicembre Pier Carlo Padoan con il suo intervento “Prospettive per l’integrazione europea”.