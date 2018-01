Papa in Perù: card. Cipriani (Lima), “Francesco ha nel cuore il nostro Paese”

“Sento il mio Paese come un luogo che il Papa ha nel suo cuore”. Lo ha detto l’arcivescovo di Lima, card. Luis Cipriani Thorne, in un’intervista rilasciata a Vatican News, parlando del prossimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Perù, in programma dal 18 al 21 gennaio. “Il Perù è un Paese molto cattolico, molto vicino al Santo Padre. C’è un grande movimento in tutto il Paese di enorme speranza ed enorme gioia”, ha aggiunto riferendosi alla prossima visita, che prevede anche l’incontro con il popolo dell’Amazzonia. “Il Papa ha a cuore il rispetto della natura. In Perù si estende una parte dell’Amazzonia. Il Santo Padre farà un discorso sul rispetto della natura: noi abbiamo bisogno, necessitiamo di questa natura. Se noi la distruggiamo, distruggiamo anche la gente che vive in quei luoghi. Mi sembra che sia anche l’inizio del Sinodo panamazzonico dell’anno prossimo”.