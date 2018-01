Papa in Cile e Perù: Tv2000, otto giorni di dirette e approfondimenti

Otto giorni di dirette e approfondimenti per raccontare il viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù in programma dal 15 al 22 gennaio. Tv2000, in collaborazione con il Vatican Media, trasmette tutti gli eventi a partire da lunedì 15 gennaio alle 00.10 con l’arrivo del Pontefice e la cerimonia di benvenuto all’aeroporto internazionale di Santiago. A Roma, dagli studi di Tv2000, un’edizione speciale del “Diario di Papa Francesco”’, condotta da Gennaro Ferrara e Nicola Ferrante, segue ogni giorno gli appuntamenti di Bergoglio con esperti, opinionisti e missionari. Tra gli ospiti in studio: il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi; il segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina, Guzman Carriquiry Lecour; il direttore del “Sismografo”, Luis Badilla; il giornalista, Maurizio Chierici; il docente di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana, padre Marcelo Gidi; il missionario padre Roberto Carrasco Rojas; i vaticanisti, Giovanna Chirri (Ansa), Giacomo Galeazzi (La Stampa).

Servizi, interviste e collegamenti sono curati dagli inviati della redazione del Tg2000 nelle tre edizioni quotidiane: ore 12, 18.30, 20,30. Altri approfondimenti e curiosità all’interno della trasmissione quotidiana “Bel tempo si spera”, condotta da Lucia Ascione. Lunedì 22 concludono la maratona di Tv2000 la conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dal viaggio apostolico, trasmessa alle 16 all’interno dello speciale del “Diario di Papa Francesco”; e l’‘instant film’ che ripropone le immagini, i discorsi e gli incontri più belli di Francesco, alle 22.50.