Giornali Fisc: Matera-Irsina, il quindicinale “Logos” compie dieci anni

Il quindicinale della diocesi di Matera-Irsina “Logos: le ragioni della verità” compie dieci anni. Voluto dal consiglio presbiteriale, è nato grazie all’impegno dell’allora arcivescovo Salvatore Ligorio. Negli anni è stato preceduto dalla pubblicazione de “L’Eco di Matera” e dal “Cursore”. Oggi il giornale raggiunge un nuovo traguardo. “Il bilancio è certamente positivo, in termini di crescita continua nell’appartenenza e nell’espressione del territorio e della comunità – si legge nell’editoriale a firma di Giuditta Coretti -. Anno dopo anno, il giornale si va migliorando per l’affidabilità della notizia, per l’efficacia della comunicazione, per il coinvolgimento delle comunità dei paesi, per la promozione del bene comune, per l’eleganza della rivista cartacea, per la tempestività di diffusione della versione digitale che arriva dappertutto in Italia e all’estero”. “La riflessione proposta con ritmo bisettimanale – continua Coretti – non si limita al dibattito interno alla Chiesa locale, ma è ormai voce del territorio, punto di riferimento informativo e culturale, strumento di partecipazione”. Nel primo numero del 2018, viene proposta un’intervista all’arcivescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, sull’incontro con alunni, docenti, preside e rettore dell’Università Cattolica. Don Francesco Gallipoli, responsabile diocesano dell’Ufficio di pastorale giovanile, invece, racconta la realtà dei giovani della diocesi alla luce del prossimo Sinodo. Un focus è dedicato alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato con l’intervista al direttore della Fondazione Migrantes, don Giovanni De Robertis. In programma, nell’ex ospedale San Rocco, a Matera, anche un incontro, in occasione della Giornata del giornale diocesano, il 28 gennaio, sul tema “Comunicare il territorio e la fede”. Dalle 17, ne parleranno mons. Caiazzo, il direttore del Sir, Vincenzo Corrado, il direttore di Logos, Antonella Ciervo, e la redattrice, Giuditta Coretti.