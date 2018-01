Diocesi: Terni, riflessione su “Noi e l’islam” e messa con il vescovo Piemontese per la festa dei protomartiri francescani

Un momento di riflessione e una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo a Terni in occasione della solennità dei protomartiri francescani. Nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, lunedì 15 gennaio alle 18,30, sarà celebrata una messa durante la quale verrà pronunciata una riflessione sul dono del martirio. Alle 21, padre Pietro Messa, preside della Scuola superiore di studi medievali e francescani all’Antonianum, terrà un incontro intitolato “Noi e l’islam. I primi martiri francescani”, riprendendo il titolo del discorso alla città di Milano che il card. Carlo Maria Martini pronunciò il 6 dicembre 1990. Sarà ricordata anche la presenza di san Francesco d’Assisi a Terni. “Il passaggio di frate Francesco nel territorio di Terni – spiega – non solo lasciò un ricordo ma affascinò alcuni che vollero seguirlo fino alla Porziuncola presso Assisi per diventare frati minori. Da lì furono inviati ad annunciare il Vangelo tra i non cristiani del Marocco dove furono uccisi”. Martedì 16, alle 18,30, sarà invece il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, a presiedere la celebrazione eucaristica, nella solennità dei protomartiri francescani.