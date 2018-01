Diocesi: Padova, al via il 15 gennaio i “Lunedì della missione” con i comboniani e Medici con l’Africa

Prende il via lunedì 15 gennaio, alle 20.45 nella sede dei Missionari comboniani a Padova (via San Giovanni da Verdara 139), il ciclo di incontri “Lunedì della missione”, realizzati dall’Ufficio diocesano di Pastorale della missione in collaborazione con Missionari comboniani e Medici con l’Africa–Cuamm. Il comboniano padre Domenico Guarino interverrà sul tema “Buone pratiche” di accoglienza per una società più umana e che restituiscano la dignità agli immigrati. I Lunedì della missione, spiega un comunicato, “sono una finestra sul mondo che – attraverso testimonianze e riflessioni di chi lavora nelle periferie della storia – cerca di dare voce ai senza voce” e “sono rivolti a tutte le comunità parrocchiali, ai giovani, ai gruppi missionari, agli animatori e animatrici missionarie che desiderano mettersi alla scuola dei poveri e, assieme a loro, rileggere il Vangelo e la vita”. Il calendario degli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, è su http://www.centromissionario.diocesipadova.it