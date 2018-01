“A Sua Immagine”: sabato 13 gennaio puntata dedicata al “Tesoro di San Giovanni”. Domenica spazio alla Giornata mondiale del migrante e rifugiato

Consueto doppio appuntamento per “A Sua Immagine”, programma ventennale di informazione religiosa prodotto dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana (firmano la trasmissione Laura Misiti e Gianni Epifani).

Sabato 13 gennaio, alle ore 15.55 su Rai Uno, la conduttrice di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti visiterà uno dei più preziosi tesori della cristianità custodito a Roma, il cosiddetto “Tesoro di San Giovanni”, secondo solo a quello di San Pietro. Interverrà per l’occasione anche Sandro Barbagallo, responsabile delle collezioni storiche dei Musei Vaticani. Alle 16.15 seguirà poi lo spazio “Le Ragioni della speranza”, per il commento al Vangelo domenicale. Don Maurizio Patriciello si recherà al Santuario di Polsi, una casa famiglia che si rifà all’opera di don Oreste Benzi e alla figura della monaca eremita suor Mirella. Sarà possibile rivedere la puntata domenica 14 su Rai Uno alle ore 6.00, oltre che sul sito Raiplay.it.

Domenica 14 gennaio, invece, in diretta alle ore 11.20 – subito dopo la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta da papa Francesco –,“A Sua Immagine” approfondirà il tema della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018: “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”. Insieme con Lorena Bianchetti ci saranno in studio Filomena Albano (Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza), Maria Rita Parsi (psicoterapeuta e scrittrice) e Germano Garatto (Migrantes, esperto di psicosociologia delle migrazioni). Nel corso della trasmissione, alle 12, ci sarà il collegamento con piazza San Pietro per il consueto Angelus di papa Francesco.