Diocesi: Milano, domani l’arcivescovo Delpini aprirà il sinodo minore “Chiesa dalle genti”

Domani, domenica 14 gennaio, alle 16, nella basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà il rito di apertura del sinodo minore “Chiesa dalle genti”, indetto dallo stesso arcivescovo alla fine dello scorso mese di novembre. “Con questo momento di preghiera, prenderà avvio un percorso di studio, riflessione e decisione dedicato a definire le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie ambrosiane sempre più multietniche”, si legge in una nota della diocesi ambrosiana. La celebrazione nella basilica di Sant’Ambrogio sarà trasmessa in diretta da Chiesa Tv, canale 195 del digitale terrestre, e sul sito www.chiesadimilano.it. Radio Mater la trasmetterà in differita, alle 17.30.